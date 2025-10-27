Virginia Gallardo fue elegida diputada nacional

La farándula argentina vuelve a inmiscuirse de lleno en la política, y esta vez, el resultado es un verdadero batacazo. La modelo, actriz y figura mediática Virginia Gallardo se consagró como diputada nacional por Corrientes en las recientes elecciones legislativas de 2025, de la mano de La Libertad Avanza (LLA). Un giro de guion que nadie vio venir y que la catapultó de las marquesinas a una banca en el Congreso.

El triunfo de Gallardo se convirtió en la gran sorpresa de la jornada en el panorama político correntino. La rubia cosechó un total de 178.292 votos, permitiéndole a LLA alzarse con el 32,68% de los sufragios en la provincia y, consecuentemente, asegurar un lugar en la Cámara Baja.

Sorpresa y felicidad

Apenas se confirmaron los resultados, la flamante diputada no tardó en celebrar la victoria. Con un optimismo contagioso, Gallardo declaró que los resultados a nivel nacional eran "todos muy buenos, que es lo que nos importa", marcando la pauta de su nuevo rol.

La ex vedette aseguró que su llegada al Congreso es parte de un proceso donde, "de a poquito, vamos sumando gente que entiende que este es el camino". De esta forma, instó a sus seguidores y a la ciudadanía en general a "involucrarse, sumarse y avanzar", con la promesa de que la "Argentina próspera" está "a la vuelta de la esquina". Un discurso que fusiona la política con la motivación que la caracteriza.

La emotiva alusión a Fort

Antes de su contundente victoria, Virginia Gallardo había protagonizado un momento que la conectó con su pasado más mediático y emotivo: su inolvidable relación con el fallecido empresario chocolatero Ricardo Fort.

En la previa a los comicios, la actriz compartió una nostálgica imagen junto al "Comandante" en sus redes sociales, dedicándole un mensaje que rápidamente se viralizó: “Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos, comandante. Confío en que me estarás cuidando”. Una dedicatoria cargada de sentimiento que sus fans interpretaron como un pedido de bendición antes del salto político que la consagró. Por el contrario, la familia del chocolatero salió indignada a decir que no era el momento de recordar públicamente su relación con el millonario.

Otros famosos ganadores

Gallardo no es la única figura del espectáculo que desembarcó en la arena política por el espacio libertario. Junto a ella, otros nombres conocidos del ambiente también lograron su asiento en Diputados.

Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo, dos figuras que hasta ahora se movían en ámbitos totalmente ajenos a la política tradicional, se aseguraron una banca, confirmando que la pantalla chica tiene ahora una fuerte representación en el Palacio Legislativo. También entrará el extenista Diego Hartfield por la provincia de Misiones.

Los perdedores

Fernando Burlando se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido “Propuesta Federal para el Cambio”. El abogado obtuvo 236 mil votos, un 2,79% del total y no logró ganar una banca.

Claudio Omar “El Turco” García, exfutbolista, encabezó la lista de “Integrar” como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Cosechó 7.712 votos, un 0,48 % que no alcanzó para entrar al Congreso.

Héctor “La Coneja” Baldassi, exárbitro y anterior integrante del Congreso por el Pro, en esta ocasión encabezó una nueva lista llamada “Ciudadanos”. Sumó 10.434 votos, un 0,54% del total de los votos en Córdoba, y tampocó le alcanzó.