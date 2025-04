Aunque en la actualidad Lizy Tagliani mantiene un perfil discreto, una inesperada acusación por parte de Viviana Canosa volvió a ponerla en el centro de la escena. La conductora denunció públicamente que la humorista, con quien mantuvo una estrecha relación en el pasado, le habría robado dinero y objetos de valor de su casa.

El conflicto entre ambas remonta a varios años atrás, cuando Tagliani trabajaba como peluquera de Canosa, antes de alcanzar la fama en la televisión argentina. Si bien la conductora reconoció que Lizy siempre le pareció “una excelente y muy buena mina”, también afirmó que habría abusado de su confianza.

Según relató Canosa en su programa Viviana con Vos (El Trece), el distanciamiento se originó en 2014 luego de que Lizy mencionara en los medios que había sido acusada por la conductora de sustraer una “cucharita de plata”, algo que en su momento fue desmentido. Sin embargo, más de una década después, Canosa decidió romper el silencio y revelar su versión de los hechos.

“Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”, afirmó Canosa en un audio enviado al periodista Pampito.

Luego, en su programa Canosa, profundizó: “Siempre fui generosa con la gente que trabajó conmigo. Lo fui con Lizy. En ese momento era mi peinadora, tenía acceso total a mi casa. Le prestaba el auto, iba a verla a sus shows, incluso la ayudé cuando falleció su madre”.

La conductora también dialogó con el periodista Lucas Bertero, a quien definió como testigo de algunos episodios ocurridos durante la época en que compartía su vida con Tagliani. “Quiero que cuentes ese tremendo invento de la cucharita. No sé cómo se les ocurrió decir que me enojé por eso”, le pidió en vivo.

Bertero recordó que durante aquellos años solían reunirse en el departamento de Canosa, ubicado sobre la avenida Alvear, donde Lizy se encargaba del maquillaje y peinado. “Nos instalábamos ahí, tomábamos mate, hablábamos de la rutina del programa. Era un espacio de confianza y tus cosas estaban al alcance de la mano”, comentó, haciendo alusión a las vitrinas repletas de porcelanas y objetos delicados que, con el tiempo, comenzaron a desaparecer.

Fue entonces cuando Canosa relató el momento en el que descubrió lo que ocurría: “Un día hice como que me iba a bañar, me quedé sentada en la bañera y, después de contar 50 segundos, fui a mi cuarto y vi cómo Lizy me robaba plata de la cartera”. La conductora aseguró que, además del dinero, notó que también desaparecían botellas de whisky, comida del freezer y otros artículos personales.

“Pasaban cosas raras en mi casa. Me fui dando cuenta con el tiempo. Hasta que ese día le dije: ‘Te pido un solo favor, andate de mi casa. Nunca voy a entender por qué me estás robando’”, sentenció Canosa.

Hasta el momento, Lizy Tagliani no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de su ex jefa, aunque el tema ya genera revuelo en redes sociales y medios del espectáculo.