En los últimos días, Lizy Tagliani quedó en el centro de la polémica luego de que Viviana Canosa realizara una serie de declaraciones públicas que la involucraban en graves hechos. La conductora afirmó que, años atrás, cuando compartieron proyectos laborales, decidió cortar el vínculo con Tagliani al descubrir que, según su versión, le habría robado dinero de la cartera y comida de su heladera. “Le abrí las puertas de mi casa y me faltaron cosas y plata”, sostuvo Canosa.

Sin embargo, la situación escaló considerablemente cuando, en medio de sus descargos, Canosa deslizó una acusación mucho más delicada al insinuar que Lizy podría haber tenido algún tipo de vínculo con menores de edad. En ese marco, lanzó: “¿Por qué creés que Burlando te dijo que no cuando lo llamaste el viernes a la noche para representarte? Cuando escuchó hablar de menores dijo: ‘Mejor en esta no me meto’. Sabés que no sos ninguna víctima”.

El martes por la mañana, Canosa se presentó en los tribunales de Comodoro Py para radicar una denuncia que, según trascendió, estaría relacionada con una causa de trata de personas. A partir de ese hecho, comenzaron a circular versiones que vinculaban directamente a Lizy Tagliani con esa denuncia.

Sin embargo, esa misma noche, Canosa sorprendió al presentarse en un móvil de TN Central y cambiar el tono de su relato. “Fueron apareciendo otros temas... Yo ayer llegué al caso Loan (Peña), que nada tiene que ver con lo de Lizy y los robos”, afirmó, desmarcando a la conductora de las acusaciones más graves. En el mismo reportaje, su abogado, Juan Manuel Dragani, aclaró: “Se está diciendo que Viviana la acusó de abuso, y nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito”.

Las declaraciones contradictorias provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios acusaron a Canosa de “ensuciar” a Lizy por motivos personales, mientras otros pidieron que la Justicia intervenga para esclarecer los hechos. Por su parte, Lizy Tagliani optó por no responder directamente y se limitó a compartir en sus redes sociales mensajes de apoyo y fragmentos de videos enviados por colegas y seguidores.

El episodio cobra aún mayor sensibilidad dado que Lizy se encuentra en pleno proceso de adopción, con la guarda provisoria de un menor. Muchos señalaron que el contexto personal de la conductora vuelve especialmente grave el impacto de este tipo de acusaciones públicas.

Por ahora, la causa está en manos de la Justicia, que deberá determinar si existe alguna responsabilidad penal y esclarecer las declaraciones cruzadas que han sacudido al ambiente mediático en los últimos días.