Tras algunos días de ausencia que encendieron rumores sobre una posible baja de su ciclo, Viviana Canosa regresó a Viviana en Vivo y, fiel a su estilo, abrió el programa con un contundente descargo.

Con tono directo, la conductora desmintió versiones sobre una supuesta salida de El Trece y apuntó contra quienes se alegraron ante esa posibilidad.

“Quiero aclarar algunas cosas para arrancar, porque me volvieron loca”, comenzó Canosa, visiblemente molesta por la repercusión de su ausencia. “Escucho conductores que hacen el mismo rating que nosotros diciendo que nos levantan con una alegría impresionante”, criticó, y explicó que su licencia fue por “un evento muy importante para toda la familia”.

Además, desmintió rumores sobre un presunto reencuentro amoroso con Alejandro Borensztein, su expareja y padre de su hija: “Yo me reencuentro con él cada cinco minutos por teléfono”, dijo con ironía.

Durante su descargo, Canosa también se refirió a su presente laboral: “Trabajo en un canal espectacular, con unos compañeros increíbles”, destacó, tras contar que habló con el director de programación de El Trece, Pablo Codevilla. “Si tenemos el boleto picado o no, en general en la vida lo tenemos todos. Nacemos y nos morimos”, reflexionó.

“Me han picado el boleto en la vida y en el laburo millones de veces. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro y porque la gente trabaja, paga expensas, cuentas...”, añadió. Y lanzó una advertencia: “Si eso va a pasar, avísennos. No seamos como el cornudo que es el último en enterarse”.

En un mensaje dirigido a sus detractores, la conductora fue tajante: “Yo soy Viviana Canosa, estoy orgullosa de quien soy, de lo que digo, pienso, siento y hago. Si eso me cuesta un trabajo, vendrá otro. Pero no voy a dejar de ser yo porque a ustedes les molesta”.

Finalmente, Canosa aseguró que no permitirá que las especulaciones afecten su ánimo: “He llegado a tantos canales, me he ido de otros tantos. Soy tan feliz… Lo que no van a lograr es que me amargue, me deprima ni me angustie”. Así, dejó en claro que, por ahora, no piensa abandonar su lugar en la pantalla chica.