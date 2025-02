Tres meses atrás, Valentina Cervantes y Enzo Fernández tomaron la decisión de ponerle punto final a su relación, sin embargo, el tiempo pasó y la distancia se convirtió en su aliada. Si bien parecía que el fin de su historia estaba marcado, las cosas dieron un giro que alegró a los seguidores de la pareja: decidieron apostar nuevamente al amor.

Semanas atrás habían adelantado en LAM (América TV) esta noticia y finalmente la pareja lo hizo oficial. Desde Ezeiza, Valentina habló con Desayuno Americano (Intrusos) y contó cómo se dio esta segunda vuelta al amor: “Yo estoy muy bien por suerte. Desde un principio, incluso cuando nos tocó estar separados, tenía buenas expectativas y ahora también las sigo teniendo”, comenzó diciendo Cervantes.

Pamela David, la conductora del programa, quiso saber si durante este tiempo muchas personas intentaron conquistarla y la flamante modelo se aseguró de desterrar los rumores que la vinculaban con un jugador de la Selección nacional: “No, ese rumor que corrió no sé de donde se filtró, pero es mentira que me escribió algún jugador de la selección. Si hubiese pasado tampoco lo contaría, pero es verdad que no pasó, se lo contaría a Enzo de última”.

La conversación para retomar la relación se dio durante el viaje a Londres, en el cual le llevó a Olivia y Benjamín para reencontrarse y pasar el cumpleaños del jugador del Chelsea. “Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar y creo que mientras haya amor, nosotros somos una familia, somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla: no hay nada que no se pueda arreglar”, contó la influencer.