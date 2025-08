Vuelve "Patito Feo" con Julieta Poggio y Albana Fuentes en los protagónicos

El esperado regreso de Patito Feo al teatro ya es oficial, aunque sin sus protagonistas originales. Brenda Asnicar y Laura Esquivel no formarán parte de esta nueva versión, que estará encabezada por Julieta Poggio y Albana Fuentes. Ante el anuncio, Asnicar no se quedó callada y lanzó un comentario con ironía: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”.

En Había que decirlo, el programa de streaming de El Trece Prende, la actriz aclaró que rechazó participar por motivos personales: “Nosotras dijimos que no porque estamos con nuestras carreras y nuestras cosas”. Pese a todo, elogió a sus reemplazantes y les deseó éxito: “El proyecto es muy bonito y merece ser bien recibido”.

Sin embargo, cerró con una frase categórica que dejó en claro su vínculo con el personaje que la hizo famosa: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

La nueva puesta teatral de Patito Feo promete revivir el fenómeno juvenil que conquistó a millones, aunque ya genera polémica por la ausencia de su elenco original y conflictos detrás de escena.