La cocina más mediática del país, Masterchef Celebrity, volvió a sacudir su dinámica con un ingreso inesperado: tras la renuncia del cumbiero Pablo Lescano (Damas Gratis), el rock alternativo tomó el control con la incorporación de Walas, el carismático líder de la banda Massacre.

El cambio se produjo luego de que Lescano se despidiera del reality de Telefe alegando compromisos laborales, apenas un día después de la primera gala de eliminación que vio partir a Jorge "Roña" Castro.

Wanda Nara fue la encargada de presentar al nuevo competidor, Guillermo Cidade, conocido por su particular estilo y su influyente carrera en el rock nacional. Con su campera de peluche y cabello rojo, Walas irrumpió con un mensaje claro: "Se fue la cumbia y entra el rock. Vengo a darles contracultura".

A pesar de su trayectoria en los escenarios, el músico se mostró humilde ante el jurado, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, confesando ser un "amateur" en la cocina. Sin embargo, no perdió su tono irónico, bromeando sobre el "glacial y distante" Martitegui.

Su debut fue más que auspicioso. Walas preparó un quiche lorraine al que le añadió láminas de ananá, un toque agridulce que, según Betular, resultó en una "masa perfectamente ejecutada". El resultado fue inmejorable: el líder de Massacre fue uno de los primeros en subir al balcón, quedando a salvo de la próxima gala de eliminación y consolidando un exitoso inicio que promete traer una dosis de rock y desenfado a la competencia.