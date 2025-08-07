El artista sanjuanino Walter Vilchez volvió a poner en alto la música sanjuanina en La Voz Argentina con una conmovedora versión de “Mentira”, el clásico de Valeria Lynch. La interpretación tuvo lugar durante una de las batallas del Team Miranda, en la gala emitida este miércoles por la noche en la pantalla de Telefe.

Vilchez compartió escenario con su compañera Abril Robledo, y juntos lograron una performance cargada de potencia vocal y sensibilidad interpretativa. Pese a su destacada actuación, Walter no fue seleccionado para continuar en el certamen, lo que generó una mezcla de sorpresa y reconocimiento entre el público y en redes sociales. Su paso por el programa reafirmó, una vez más, la calidad artística de los representantes sanjuaninos en el escenario nacional.

Activo en sus redes sociales y siguiendo con atención el desarrollo del programa de Telefé, Walter publicó un video y agradeció a sus afectos, amigos y seguidores por la experiencia vivida: “El secreto ya salió a la luz, que quedé fuera de La Voz Argentina y acá estoy en mi casa con picos de fiebre”, comenzó diciendo el también pianista.

Luego sumó: “Quiero agradecerle a Abril por toda esta experiencia que fue increíble armar esta canción fue muy divertido y creo, que no hay nada más importante que haber llegado hasta ahí, a La Voz Argentina por la experiencia increíble y estoy muy feliz de todo lo que he podido lograr. Mi compañera se lo súper merece, así que vamos a seguir apoyándola”.

Al final, Walter agradeció a quienes lo apoyaron en esta vivencia única: “Quiero agradecer a mis amigos y a todos mis compañeros del trabajo, quienes me estuvieron acompañando y apoyando en todo momento y siempre querían saber qué había pasado”.

Con una nueva esperanza de re ingreso al ciclo conducido por Nicolás Occhiato, Vilchez se refirió a la posibilidad de volver a ingresar y dijo: “Quién sabe, quizás puede volver en ‘El Regreso’, ojalá que sí", expresó el sanjuanino feliz por su experiencia.