El talento sanjuanino volvió a decir presente en La Voz Argentina, y esta vez fue Walter Vilchez quien conmovió con su interpretación del tema “Mentira”, de Valeria Lynch, en una emotiva batalla junto a su compañera Abril, dentro del Team Miranda. Sin embargo, a pesar de su destacada performance, no fue seleccionado para continuar en competencia.

La presentación se vivió este miércoles por la noche en la pantalla de Telefe. Ambos participantes demostraron potencia vocal y sensibilidad interpretativa en una canción exigente, lo que provocó la emoción del público y una catarata de elogios por parte del jurado.

“Un tema difícil para hacer”, anticipó Nico Occhiato, el conductor del ciclo, al presentar la batalla, subrayando la dificultad técnica y emocional del desafío.

La devolución de los coaches no se hizo esperar. Lali Espósito fue contundente: “Fue hermoso, se preocuparon por cada detalle y sonaron bárbaro. Este clásico lo pueden hacer las grandes voces. No puedo inclinarme por nadie y los megafelicito”.

Desde el propio dúo Miranda, el coach Ale Sergi destacó el trabajo de Vilchez: “Me gustaría resaltar lo que hiciste vos, que no fue sencillo y casi imposible. Y te salió bárbaro, estuviste muy bien en la canción”.

Finalmente, el equipo eligió a Abril para continuar en la competencia, reconociendo también su crecimiento a lo largo del programa. “Nos hicieron sentir muy orgullosos y fue un honor contar con los consejos de la propia Valeria Lynch”, expresaron desde el jurado.

Por su parte, Walter Vilchez se despidió con humildad y emoción. “Me voy con experiencias nuevas”, dijo al dejar el escenario, visiblemente conmovido por el reconocimiento recibido. Su paso por el programa no pasó desapercibido, y dejó en alto el nombre de San Juan, con una presentación que quedará en el recuerdo de muchos.