Wanda Nara... ¿y un nuevo amor?

La consagración del Paris Saint-Germain en la Champions League desató una auténtica euforia tanto en París como en el Allianz Arena de Múnich, donde el equipo francés goleó 5 a 0 al Inter de Milán en una final vibrante. El duelo, que tuvo como uno de sus protagonistas al argentino Lautaro Martínez, fue presenciado por 75 mil espectadores, entre ellos una figura que acaparó la atención por motivos ajenos al fútbol: Wanda Nara.

La empresaria y conductora argentina no pasó desapercibida. Según trascendidos, fue vista felicitando efusivamente a Achraf Hakimi, el lateral marroquí que abrió el marcador para el PSG y que compartió plantel con Mauro Icardi durante las temporadas 2021 y 2022. Las especulaciones sobre un romance entre ambos comenzaron a circular con fuerza tras una historia publicada por la propia Nara en la que, siguiendo los movimientos de Hakimi, escribió un sugestivo: "Te lo dije".

La información fue revelada por Yanina Latorre a través de sus redes sociales, aunque la fuente original fue nada menos que su marido, Diego Latorre, quien se encontraba en el estadio comentando el partido junto a Mariano Closs para la televisión.

"Me dicen que Wanda está en una con un jugador del PSG. Desmayada estoy. No tengo paz. Lo amenacé a Diego que no vuelva hasta averiguar quién es", expresó la panelista en su primera historia de Instagram. En una segunda publicación agregó: "Wanda durmió en donde están los jugadores del PSG y sus familias. Participó del festejo íntimo en el hotel".

La confirmación extraoficial llegó cuando una amiga cercana a la mediática compartió imágenes desde el exclusivo Hotel Infinity, el mismo donde se alojó el plantel campeón.

Mientras París celebra su primera Champions, el detrás de escena romántico se roba flashes y titulares.