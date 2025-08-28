Wanda Nara: «La Kitty tumbera es la que va»

Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores. Luego de anunciar en julio, mientras grafiteaba de rosa el Lamborghini que Mauro Icardi recibió como obsequio del Inter, que sumaría un nuevo tema a su faceta musical, la empresaria ya comenzó con la grabación del videoclip de “Tóxica”. Se trata de su cuarta canción y, esta vez, contará con una colaboración internacional junto al trapero español Kaydy Cain, referente de la escena urbana en su país.

El artista, cuyo nombre real es Daniel Gómez Carrero, viajó a la Argentina para sumarse al rodaje. Consolidado en la última década dentro del hip hop y el trap ibérico, inició su carrera en el colectivo Pxxr Gvng, con el que revolucionó la movida en 2015 gracias al disco “Los Pobres”. Sus influencias musicales recorren tanto el hip hop estadounidense (Gucci Mane, Waka Flocka Flame) como los ritmos caribeños, en especial el legado de Héctor Lavoe, a quien incluso lleva tatuado en la piel junto a íconos como Camarón, The Notorious B.I.G. y Cano Estremera.

Escenografía y estética “tóxica”

Fiel a su estilo, Wanda convirtió su casa en el country de Santa Bárbara en un set performático. Mandó colocar plásticos transparentes sobre paredes y escaleras, intervenidos con dibujos y graffitis, además de luces verdes que recreaban la ilusión de toxicidad y cintas amarillas con la palabra “precaución”. Entre las imágenes destacó una versión particular de Hello Kitty, rebautizada por la empresaria como “la Kitty tumbera”, un símbolo que muchos interpretaron como un nuevo guiño en la batalla mediática que mantiene con la China Suárez.

El tema, de impronta electro pop, ya tuvo un anticipo en redes, donde Wanda repite varias veces la palabra “tóxica”. En ese adelanto, abundan significados personales: desde las acusaciones de “tóxica” que recibió en distintas etapas de su vida, hasta referencias a Milán, la ciudad donde vivió junto a sus hijos.

Una sociedad inesperada

En apenas 24 horas, la publicación de Wanda con Kaydy Cain —sentados en la terraza de su casa, frente a la pileta y con vista al lago— encendió las búsquedas en redes. La presencia del español generó expectativa no solo por su trayectoria, sino también porque L-Gante lo sigue en Instagram, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible nexo común: el representante y equipo de trabajo que comparten tanto el trapero como la mediática.

En ese contexto, la colaboración también fue leída como un nuevo dardo indirecto para el cantante de General Rodríguez, quien recientemente definió su relación con Wanda como un simple “pasatiempo”.