Wanda Nara: noche de fiesta y ¿nuevo novio?

Wanda Nara insiste en que no tiene novio y que Martín Migueles es “su entrenador”. Sin embargo, en las últimas semanas la empresaria y el joven deportista se mostraron inseparables, compartiendo una seguidilla de eventos sociales que alimentan las versiones de un incipiente romance.

La primera aparición pública que levantó sospechas fue en el show de Lali Espósito en Vélez, donde fueron vistos juntos muy cerca del escenario. Antes ya habían coincidido en el cumpleaños temático de Zaira Nara y también en el Estadio Monumental, durante el partido de la Selección frente a Venezuela, ocasión en la que ambos celebraron la presencia de Lionel Messi con la albiceleste.

Aunque Wanda desmiente cualquier vínculo sentimental, las imágenes y videos que circulan parecen indicar lo contrario. Ante la consulta de la prensa sobre Migueles, respondió con ironía: “No tengo novio. Cuando tenga, les aviso, que les encanta”.

El nombre de Martín Migueles no pasó inadvertido en el mundo del espectáculo. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), Migueles sería cercano a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio y actualmente detenido por estafa y fraude. A esas versiones se sumó Majo Martino, quien señaló que Migueles vive en una casa que le habrían entregado como parte de pago de una deuda millonaria.

En el círculo íntimo del joven aseguran que él mismo se encarga de hablar de su vínculo con Wanda, mientras que ella prefiere el silencio. Consultada sobre los rumores que lo vinculan con Piccirillo, la conductora fue tajante: “No juzgo a la gente que no conozco, por eso no tengo nada para decir”.