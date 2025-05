Wanda Nara vuelve a ocupar los titulares, esta vez por un doble frente judicial. Por un lado, enfrenta una denuncia por incumplimiento de pago a una exempleada doméstica; por el otro, crecen los reclamos por supuestas irregularidades en su tienda online, Wanda Nara Shop.

Según reveló la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), Nara habría incumplido con un acuerdo económico firmado con Diana Decastelli, quien trabajó en su casa de Santa Bárbara entre noviembre y enero. “No es una de las empleadas ya conocidas en conflictos anteriores. Esta es una nueva denuncia”, aclaró Varela.

El caso se agrava debido a que la mediática habría reconocido, en el ámbito del Seclo (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria), una deuda de 15 millones de pesos, acordando su pago en dos cuotas iguales. Sin embargo, al no cumplir con el plazo de 48 horas estipulado para abonar el monto tras la homologación del acuerdo, el importe se incrementó en casi un 30%, elevando la cifra a cerca de 20 millones. “La empleada afirma: ‘Se acaba de comprar una casa de seis millones de dólares y no me paga a mí’”, agregó Varela.

Por su parte, Adrián Pallares remarcó que “ella (Wanda) estuvo de acuerdo en ese momento con pagar ese monto. No es que le cae de la nada”.

Pero ese no es el único frente abierto para la empresaria y conductora. En el programa Puro Show (El Trece), el periodista Matías Vázquez informó que una usuaria realizó una denuncia formal en Defensa al Consumidor tras adquirir una remera en Wanda Nara Shop con la leyenda “Bad Bitch” -en referencia a una de sus canciones- y no recibir el producto. “Las compras virtuales de Wanda Nara Shop son una estafa total. No envían pedidos ni contestan mensajes”, denunció la compradora, de nombre Analía.

El caso generó una ola de reclamos similares. “Muchas personas comenzaron a contar que tampoco recibieron lo que compraron. Lo más insólito es que el sistema permite hacer el seguimiento del pedido, pero nunca se concreta la entrega”, explicó Vázquez.

Con estas nuevas acusaciones, Wanda Nara vuelve al ojo de la tormenta. Mientras su imagen pública se ve afectada por conflictos laborales y cuestionamientos a su faceta empresarial, los reclamos en su contra no dejan de acumularse.

Mientras tanto Wanda está en Milán para participar de la primera audiencia del divorcio con Mauro Icardi.