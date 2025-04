Wanda Nara abrió una nueva cuenta en una web para adultos

Tras el cierre judicial de sus redes sociales, Wanda Nara anunció que continuará compartiendo contenido en OnlyFans. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia debido a su contrato vigente con DivasPlay, una plataforma de contenido para adultos con la que ya ha facturado una suma millonaria.

La empresaria cobra 50 dólares por suscripción en OnlyFans y hasta 100 dólares por el servicio de chat privado, aunque aclaró que dicho espacio no es administrado directamente por ella. No obstante, la mayor preocupación radica en los términos de su contrato anterior. La periodista Yanina Latorre advirtió sobre las posibles consecuencias legales: "Wanda no para con los problemas. Se le viene un juicio millonario".

A diferencia de OnlyFans, donde los creadores pueden subir contenido libremente, DivasPlay establece un vínculo contractual. "Vos firmás un contrato de trabajo y, en base a lo que generás, te pagan un porcentaje", explicó Latorre. La cláusula clave en este caso es la exclusividad: "Wanda tiene un contrato de exclusividad en el que no puede publicar contenido erótico en otra plataforma similar a DivasPlay". Además, el contrato no está limitado por un plazo determinado, sino por un monto de facturación. "Hasta que no alcance los cinco millones de dólares, no puede rescindirlo", detalló la periodista.

Actualmente, Wanda Nara ha generado 3,5 millones de dólares en DivasPlay, pero su incursión en OnlyFans podría poner en riesgo esa suma. "En Uruguay no se toman estas cuestiones a la ligera. El lunes se enviará una carta documento. Creo que tiene una multa de 10.000 dólares por cada contenido que suba a OnlyFans y le van a ejecutar el contrato", afirmó Latorre. También reveló que la mediática aún no ha retirado el dinero acumulado en la plataforma: "Lleva facturados 3,5 millones de dólares y ni siquiera los cobró todavía".

El futuro legal y financiero de Wanda Nara está en juego. Mientras su perfil en OnlyFans gana popularidad, la posibilidad de un juicio millonario se cierne sobre ella. Queda por ver si tomará medidas para proteger su patrimonio o si el escándalo terminará costándole más de lo que imaginaba.