Wanda Nara defiende a sus hijos en medio del conflicto con Mauro Icardi

La historia de amor y desamor entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue ocupando las primeras planas de los medios porque la situación de la reconocida pareja está cada vez peor.

Luego de la denuncia por violencia de género y la imposibilidad del futbolista de quedarse con sus hijas en el Chateau, subieron la tensión en la relación al punto que las críticas sociales llegaron a oídos de Wanda quien no dudó en salir a responder.

Si bien la crisis entre los mediáticos venía desde hace tiempo, la confirmación del romance entre la empresaria y L-Gante apuró las cosas, sumada la lesión en la rodilla de Icardi en el fútbol de Turquía.

A través de sus redes sociales, la conductora de Bake Off comentó: "En atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia de mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán, debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis hijas menores. Att. Wanda Nara", escribió la conductora en su posteo.

Con este texto, Nara busca proteger a sus hijos de todo este escándalo que se conoció en estas horas y que la llevó a realizar una denuncia ante la Justicia. La conductora es madre de Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López; y de Francesca e Isabela, de su vínculo con Mauro Icardi.