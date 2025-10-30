Wanda Nara enciende la pasarela: lanzó su línea de bikinis y se burló de la “China” Suárez

Cada movimiento de Wanda Nara se convierte en noticia, y el lanzamiento de su nueva línea de trajes de baño no fue la excepción. Bajo el nombre de "Wanda Swims", la empresaria y conductora presentó su colección con una serie de fotos que, rápidamente, generaron cientos de reacciones en redes sociales. Sin embargo, lo que parecía un evento de moda terminó siendo una nueva munición en la interminable guerra mediática que mantiene con la "China" Suárez.

La polémica se disparó cuando una seguidora de Wanda lanzó un comentario, aludiendo al hostigamiento que ha recibido Eugenia Suárez en sus propias campañas publicitarias: "¿Qué se siente no tener que borrar comentarios porque todo el país te ama?".

Lejos de guardar silencio, la mediática dio un "me gusta" a la observación, un gesto que sus followers interpretaron como una clara aprobación y un guiño directo a su exenemiga. Este simple hecho fue suficiente para confirmar que la tensión entre ambas sigue vigente.

Horas más tarde, la empresaria redobló la apuesta con una respuesta que se convirtió en tendencia. Ante una sugerencia de una usuaria: "Haceme la segunda con Maxi" (en referencia a su exesposo, Maxi López), Wanda respondió con una frase cargada de veneno e ironía: "Está en pareja. Nunca Tatiana".

La frase fue rápidamente identificada como una clarísima referencia a la "China" Suárez, a quien el influencer Martín Cirio apodó "Tatiana" durante el escándalo del Wandagate con Mauro Icardi. Desde entonces, el alias ha quedado instalado como un sinónimo de polémica y supuesta traición.

Una vez más, la conductora de Masterchef Celebrity vuelve a demostrar que, aunque se muestre enfocada en sus proyectos empresariales y su rol en la televisión, no pierde oportunidad de lanzar una indirecta sobre lo sucedido con Suárez y Mauro Icardi.