Wanda Nara nos engañó a todos

Wanda Nara sorprendió a todo su séquito de seguidores y al mundo del espectáculo al revelar una faceta totalmente inesperada: la conductora de MasterChef fue notificada oficialmente para ser presidenta de mesa en las próximas elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 26 de octubre.

Lejos de compartir un look de alta costura o una foto familiar, la empresaria y figura mediática utilizó sus redes sociales para mostrar el telegrama de la Cámara Electoral donde se la designa como autoridad de mesa en una escuela de Capital Federal.

Junto a la imagen del documento, la ex pareja de Maxi López y Mauro Icardi expresó su compromiso cívico con una breve pero contundente frase: "Este domingo a cumplir con el deber cívico".

Pero con el paso de las horas, la noticia fue desmentida por la misma mediática al asegurar que todo se trataba de una campaña de marketing para una reconocida marca de cerveza.

Fue el periodista Fefe quien compartió fotos en su cuenta de X en donde expresó: “Era todo marketing: finalmente Wanda va a ser presidente de su mesa con Cerveza Quilmes”, la aclaración apareció acompañada de fotos de una mesa y una carga en donde se detallaba toda la promoción.

Como era de esperar y antes de conocida la verdadera información, las redes sociales se hicieron eco de la noticia y algunos, dudaron de la citación a la ex de L-gante. Comentarios,memes y mensajes de sorpresa que la convirtieron rápidamente en tendencia.

Los usuarios se preguntaron si la diva realmente asistiría a cumplir su función electoral y bromearon sobre el posible caos en el centro de votación, imaginando a la empresaria fiscalizando los votos con su habitual glamour.

El hecho de que una de las celebridades más seguidas del país se convierta en presidenta de mesa para los comicios del domingo ha inyectado un inusual condimento de espectáculo a la jornada electoral.