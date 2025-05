Wanda Nara publicó el listado de condiciones que debe reunir su pareja

Luego de que se conociera públicamente el supuesto compromiso entre la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara, exesposa del futbolista y madre de sus dos hijas, sorprendió con una confesión sobre el tipo de hombre que podría volver a conquistarla. Fiel a su estilo frontal, la empresaria compartió una extensa lista de cualidades que, según dijo, no está dispuesta a negociar.

“Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos”, enumeró Nara, y continuó: “Que tenga sentido del humor y me haga reír, que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presente sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir”.

La lista no se detuvo ahí. Entre risas, Wanda siguió detallando: “Que tenga tatuajes, que tenga objetivos, que sea feliz, que tenga carácter, que haga buenos mates, que duerma la siesta, que respete mis espacios, que haga deporte. Que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize, que ame los animales... y lo más importante, que me quiera por lo que soy”.

Con una sonrisa cómplice, la conductora cerró su confesión con una frase que dejó clara su postura: “Si pido todo eso es porque tengo mucho para dar”.

En paralelo a sus declaraciones, Nara volvió a ser vinculada sentimentalmente con el cantante L-Gante, con quien ya había tenido un acercamiento mediático tiempo atrás. Además, trascendió un posible vínculo con el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr., aunque ninguno de los dos rumores fue confirmado por la mediática.