La situación de Wanda Nara con Telefe vuelve a estar en el centro de la polémica. La semana pasada, la mediática habló a corazón abierto en Puro Show (El Trece) sobre su separación de Mauro Icardi, en una entrevista que no solo dejó títulos fuertes, sino que también habría molestado a los directivos del canal de las pelotas.

Según trascendió, esa exposición pública podría haber sido el detonante para que la producción de MasterChef Celebrity decidiera bajarla de la conducción.

Los rumores sobre su continuidad en el reality de cocina vienen circulando desde hace varias semanas, pero ahora fue Luis Ventura quien agitó aún más la versión. El periodista sostuvo en Secretos Verdaderos (América) que la emisora no habría tomado nada bien las imágenes de Wanda grabando en Los Ángeles una nota para La Divina Noche de Dante, el ciclo con el que Dante Gebel regresará al Trece, posible competidor directo de MasterChef.

A este escenario se sumaron otros gestos de distancia: Wanda se negó a participar de Por el Mundo junto a Marley y tampoco quiso salir al aire en A la Barbarossa. Para Ventura, esos movimientos habrían acelerado la decisión de buscarle un reemplazo.

En un enigmático presentado al aire, el histórico conductor dejó entrever quién podría ser el elegido: Iván de Pineda para la conducción del certamen culinario: “Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara, porque lo ha llevado adelante y hasta fue premiada en esa conducción”, señaló.

Si bien oficialmente Telefe había confirmado a Wanda al frente del programa, en las últimas horas la figura del exmodelo y conductor de Pasapalabra comenzó a sonar con fuerza como la alternativa más firme para ponerse al frente del reality gastronómico más visto de la televisión argentina.