El abogado Nicolás Payarola, representante legal de Wanda Nara en el fuero penal, se encuentra en el centro de una delicada situación judicial. En los últimos días, se conoció que enfrenta múltiples denuncias por estafa, lo que derivó en allanamientos tanto en su domicilio particular como en su estudio jurídico. La noticia generó un fuerte revuelo, dado el perfil mediático de sus vínculos profesionales.

Frente a este panorama, la empresaria y figura televisiva se expresó públicamente en defensa del letrado. En una entrevista en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Nara sorprendió con su postura al respaldar con firmeza a Payarola. La conversación tuvo lugar luego de que la mediática respondiera a otra polémica: la acusación de Mauro Icardi, quien la señaló por un supuesto “desamparo” hacia sus hijas.

Consultada directamente por De Brito sobre la situación de su abogado, Wanda comenzó afirmando que "todo lo que dicen es parte de las mentiras de gente que, evidentemente…”, hasta que fue interrumpida por la panelista Yanina Latorre. “¿Vos decís que el allanamiento y las denuncias por estafas son mentiras de gente que te quiere hacer algo a vos?”, retrucó Latorre. Ante esa observación, Nara se mostró más cauta y corrigió: “No, no me involucré en eso. Vine acá, estuve trabajando, haciendo un montón de cosas, y no le pregunté eso”.

La conversación subió de tono cuando Latorre insistió: “¿No te preocupa que la persona que te está defendiendo esté allanado y con pedido de prisión?”. La empresaria fue tajante: “No, a mí no me preocupa. Yo soy una persona que, en las buenas y en las malas, está con la gente que quiere”. Y agregó: “Con mi abogado se generó un vínculo de amistad, y si se llega a demostrar algo, lo veremos en su momento. Cuando Elián estuvo preso, yo no le solté la mano”.

Mientras tanto, quien sí manifestó su descontento con Payarola fue la reconocida abogada Ana Rosenfeld. Días atrás, reveló que dejó de representar a Wanda Nara precisamente por diferencias con el accionar de su colega, y no dudó en exponer sus razones públicamente. La interna en el entorno legal de la mediática parece estar lejos de apaciguarse.