Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una publicación inusual. Lejos estuvo la conductora de MasterCheff de compartir uno de sus looks o la intimidad de sus hijos, sino que mostró el telegrama en el cual fue notificada por la Cámara Electoral que fue designada como presidenta de mesa en las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo 26 de octubre en todo el país.

La ex de Maxi López y Mauro Icardi compartió en sus redes la desiganción como autoridad de mesa en una escuela de Capital Federal. La empresaria expresó: "Este domingo a cumplir con el deber cívico"

Icardi celebra un fallo judicial contra Wanda

La conflictiva separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un explosivo capítulo legal. El futbolista solicitó una medida cautelar de "protección y cuidado personal" de sus hijas luego de que la mediática publicara en redes sociales un video que desató la furia del jugador: en la filmación, se veía al actual novio de Nara, Martín Migueles, acariciando la cabeza de una de las niñas mientras dormía.

La imagen fue interpretada por Icardi como una "extralimitación" y lo llevó a recurrir a la Justicia para evitar situaciones similares a futuro. Según reveló Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas", la solicitud judicial es contundente y busca ordenar a Wanda Nara "abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos" de Martín Migueles hacia las menores.

El pedido de Icardi incluye un fuerte apercibimiento económico y legal. De incumplir la medida, el jugador exige la suspensión del ejercicio del cuidado personal de sus hijas y una multa inicial de 100 millones de pesos. El documento legal iría más allá, advirtiendo que, en caso de reincidencia, el valor de la multa se aumente a 500 millones de pesos.

De esta manera, la disputa por la crianza de las menores se traslada nuevamente a los tribunales, elevando la tensión en el mediático conflicto de la expareja.