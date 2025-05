En medio de rumores y versiones cruzadas, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática tras un supuesto encuentro con el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr., quien recientemente fue vinculado sentimentalmente con la mediática empresaria.

Según informó el programa Puro Show (El Trece), el deportista habría visitado a Nara el lunes 5 de mayo en el exclusivo edificio Chateau Libertador, poco después de haber llegado al país.

Aunque Guzmán Jr. negó rotundamente que su viaje tuviera relación con Wanda, las cámaras del programa de El Trece captaron un sugestivo movimiento: cerca de las 14 horas, un taxi se detuvo en la puerta del edificio, un hombre descendió, fue recepcionado en la entrada, y tras subir al salón de visitas del complejo, fue recibido por la propia Wanda. La reunión habría durado alrededor de 25 minutos. Según trascendió, la empresaria optó por no llevar al joven a su departamento ya que sus hijos se encontraban allí.

El encuentro generó revuelo, sobre todo porque Nara se mostró recientemente reconciliada con el cantante L-Gante, con quien mantiene un vínculo intermitente y mediático. La reunión privada con Guzmán Jr., por tanto, no pasó desapercibida.

Consultado por el mismo ciclo televisivo, el futbolista reiteró que no tenía intenciones de ver a Wanda durante su estadía: "No he tenido comunicación con ella. La conozco solo de redes sociales. Hace dos o tres años nos saludamos un par de veces, siempre con respeto, como amigos". Aunque aclaró que "si se diera" la posibilidad de cruzarse con ella, "le daría gusto saludarla", negó cualquier vínculo amoroso: "Para mí fue en broma, se armó mucho revuelo por las redes. Wanda es mi amiga, y no tengo novia".

Lo cierto es que, entre declaraciones públicas cuidadosas y un encuentro privado que ya dio que hablar, el vínculo entre Wanda Nara y Daniel Guzmán Jr. quedó expuesto y alimenta nuevas especulaciones sobre el presente sentimental de la empresaria.