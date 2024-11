La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi, si bien está terminada, aún hay temas que los vinculan y los enfrentan. Luego de que se conociera que la conductora de Bake Off estaría embarazada de L-Gante el futbolista llegó a Argentina y entre ellos, se habría desatado una gran pelea.

La llegada del futbolista también responde a la lesión que sufrió en un partido y que lo tendrá alejado de las canchas por más de seis meses.

Al reencontrarse con sus hijas, Icardi al parecer se encontró con Wanda porque él está convencido que su ex mujer estaría esperando un hijo con el cumbiero.

En América, Pepe Ochoa comentó: “Mauro sostiene que Wanda estaría embarazada de L-Gante. Él piensa eso, en base a una persona que le dijo que Wanda estaba yendo muy seguido a una obstetra a quien llama en dos ocasiones para saber si está información es así o no. Él no creyó en la conversación que mantuvo con la profesional. Entonces se subió a un avión pero él no iba a venir para acá”, detalló el panelista.

También, el polémico comunicador dijo: “Wanda y Mauro se encontraron, ella llegó al país, se separó de L-Gante y se apersonó en el Chateau Libertador”, expresó Ochoa y hasta aseguró que Icardi le habría prohibido la entrada del cantante al edificio.

“Se juntaron en un departamento, tengo chequeado que estuvieron a los gritos y Mauro está en Argentina porque su único objetivo es llevarse a sus hijas del país y que vivan con él en Estambul”.