La relación entre Wanda Nara y Telefe viene tirante desde hace tiempo, pero la bomba explotó cuando se confirmó que la mediática será la primera gran invitada del regreso de La Divina Noche de Dante, el ciclo que Dante Gebel estrenará en El Trece.

La noticia no cayó nada bien en las oficinas de Telefe, donde sienten que perdieron a una de sus figuras más rutilantes justo en manos de la competencia. En Intrusos, Adrián Pallares contó que Wanda habló como nunca antes sobre su historia con Mauro Icardi y todos los padecimientos que atravesó en esa relación. “Es una nota muy fuerte, hace muchísimo que Wanda no hace un mano a mano en piso”, aseguró el periodista.

Pero eso no fue todo: también trascendió que Wanda cobró 50 mil dólares por la entrevista exclusiva, un número que sacudió aún más la interna televisiva. Mientras en Telefe están “muy movilizados”, en ElTrece celebran el poroto ganado.

El ciclo producido por Mario Pergolini tendrá trece emisiones y, además de entrevistas, incluirá sketches y momentos especiales. Para el debut, Wanda viajó nada menos que a Los Ángeles, donde grabó con Gebel, paseó por Hollywood y hasta recorrió parques temáticos antes de volver al país.

Con esta jugada, El Trece apuesta a recuperar terreno en la pelea por el rating, y Wanda, una vez más, se convierte en el centro de todas las miradas.