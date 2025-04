Wanda y L-Gante, más juntos que nunca

En medio de especulaciones sobre una posible ruptura, Wanda Nara acompañó a L-Gante en la celebración de su cumpleaños número 25. La conductora compartió en sus redes sociales imágenes del festejo junto al círculo íntimo del cantante de cumbia, disipando así las versiones de crisis en la pareja.

Un festejo con desmentida incluida

El músico había alimentado los rumores de separación días atrás con un mensaje en sus redes sociales, donde expresó: "Estoy destruido desde hace mucho tiempo. ¡Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo! Gracias, amigos, por no soltarme la mano. Ya aprendí bastante hasta acá". Sin embargo, Wanda Nara no tardó en responder a estas especulaciones con una publicación en la que se la veía abrazada y a los besos con el cantante. "Con Elián es verdad, todo muy tenso y frío. Y con su manager que nos filmaba también, la peor. La encargada del evento que se ve de atrás, también muy enojada estaba", escribió irónicamente la rubia en medio de los rumores.

Un cumpleaños con mucho amor

Las celebraciones comenzaron en Santiago de Chile, donde la pareja viajó por un recital del músico. En un video, se observa a L-Gante soplando la vela sobre una porción de torta de frutilla que Wanda sostiene, acompañado del mensaje: "Felices 25. Te amo". Él respondió de inmediato: "Gracias. ¡Te amo mucho!". Luego, la conductora compartió más imágenes y videos del festejo en Buenos Aires.

A pesar de la prohibición temporal de la Justicia que le impide el uso de redes sociales, Wanda subió contenido del festejo íntimo. En un video, se puede ver la torta con los números de la edad invertidos, detalle que ella misma corrigió. En otra grabación, el cantante recibe el "feliz cumpleaños" de sus seres queridos antes de soplar las velas, con la frase adjunta: "Te amamos mucho tu Mafilia. Mi enchufecito".

Todo parece indicar que, más allá de los altibajos y las separaciones temporales, la relación entre Wanda Nara y L-Gante sigue firme.