Este jueves en la noche, otro sanjuanino quedó fuera del exitoso ciclo de Telefe, La Voz Argentina. En esta nueva etapa de la competencia llamada “Batallas”, el sanjuanino William Heredia no consiguió destacarse y fue bajado del reality.

Frente al dúo de Enrique y Tomás, el desafío se centró en la canción “¿Quién te dijo eso?” de Luis Fonsi, interpretación que exigió el máximo rendimiento vocal y expresivo de los participantes.

La líder del team, Soledad Pastorutti se inclinó por la dupla en busca de un nuevo premio en el afamado certamen del canal de las pelotas.

Con respeto, humildad y siempre mirando hacia el futuro, Heredia agradeció la oportunidad y se despidió del escenario deseando lo mejor a sus compañeros: “Mi deseo es que puedan ellos lograr lo que necesitan”.

Risas y apoyo entre locales

Como no podía ser de otra manera, sus compañeros dentro del certamen de La Voz Argentina, como Walter Vilchez y Eduardo Desimone acompañaron a Heredia con canciones y humoradas sobre la eliminación.

Con este panorama, hasta el momento, Desimone resta pasar las batallas y Jaime Muñoz Cantos junto con Mateo Pintor se encaminan hacia la instancia de los knockout que comienza en breve.