Yanina Latorre tendrá su propio programa de chimentos

Yanina Latorre dará un nuevo paso en su carrera televisiva con su primer programa como conductora en América TV. El ciclo, que irá de lunes a viernes de 19 a 20 horas, servirá como antesala de LAM, el programa donde se consolidó como panelista.

La noticia se conoció antes de lo previsto, cuando Rodrigo Lussich la reveló inesperadamente, generando el enojo de la protagonista.

“No me gustó, era mi primer programa y quería anunciarlo yo”, expresó Latorre en LAM. Lussich, consciente del error, le pidió disculpas, aunque ella lamentó no haberlo comunicado en sus propios términos. De todas formas, aclaró que su nuevo proyecto no significará su salida de LAM. “No voy a hacer chimentos ni dar primicias, eso queda en LAM. Mi programa tendrá actualidad y espectáculo, pero con mi mirada”, adelantó, sin revelar aún el nombre del ciclo.