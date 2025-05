Yanina Latorre y la China Suárez: un caliente enfrentamiento en redes sociales

Lo que comenzó como una serie de respuestas en Instagram por parte de la China Suárez terminó este martes en un escándalo mediático de gran magnitud, con la difusión en vivo de mensajes privados por parte de Yanina Latorre y nuevas acusaciones cruzadas.

En el centro del conflicto no solo están las dos figuras, sino también Mauro Icardi, Wanda Nara y, especialmente, las hijas del futbolista, quienes habrían sufrido una fuerte crisis emocional tras la reciente exposición pública de su vida familiar.

Durante su conducción en su programa de América, Sálvese Quien Pueda, Latorre compartió chats que intercambió con la actriz, donde Suárez se mostró molesta por las críticas y respondió con ironía y enojo: “Me hago la picante cuando se me canta, cuándo y con quién quiero”. Yanina no se quedó atrás y contraatacó con dureza al aire: “¿No te da vergüenza? Te cag... en dos niñas”, en referencia a las hijas de Wanda e Icardi, quienes, según relató, no asistieron al colegio durante dos días afectados por la viralización de videos del jugador junto a Suárez y sus tres hijos.

Latorre fue más allá y afirmó tener certificado médico que respalda la crisis emocional de una de las menores: “Llegó la ambulancia. Las nenas no fueron a la escuela lunes ni martes porque tienen vergüenza de los TikToks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes”, denunció la panelista en vivo.

En paralelo, la periodista Paula Varela, desde Intrusos, confirmó que el viaje de Suárez a Turquía no habría sido improvisado. Según fuentes cercanas, el objetivo fue presentar a la actriz como pareja legal de Icardi ante la Justicia, en un intento por lograr una unión convivencial que le permita asistir a los encuentros de revinculación entre el jugador y sus hijas. Sin embargo, el trámite no prosperó debido a que Icardi aún no está legalmente divorciado.

Durante el programa y también en LAM con Ángel De Brito, Latorre reveló que la doctora Mattera —una figura clave en el proceso judicial— habría sugerido a Icardi no publicar fotos con los hijos de Suárez para preservar su vínculo con las niñas. Pese a ello, la actriz compartió un video del futbolista nadando con sus hijos, lo que fue interpretado por Latorre como una nueva provocación: “¿No te da vergüenza? Sos una mala mina”, sentenció.

La disputa escaló aún más cuando la China Suárez respondió a través de sus redes sociales, recordando el escándalo de infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt: “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or…”, escribió. Y agregó una frase que rápidamente se viralizó: “Sos una pobre mina con doble vara”.

Latorre le restó importancia a las palabras de la actriz y reafirmó su postura con un mensaje cargado de ironía: “La cornuda se va a trabajar, mi amor. Yo trabajo, me la banco. No tengo miedo”.

La actriz, por su parte, publicó un fragmento de su chat con Latorre y lanzó una advertencia: “Yani, si vas a subir, subí lo que no te conviene también”. Con esa frase, sugirió que la panelista habría ocultado partes del intercambio que la dejarían mal parada.

Por ahora, Mauro Icardi se mantiene en silencio, aunque fuentes cercanas aseguran que su entorno le recomendó manejar con cautela sus publicaciones, dado lo delicado del proceso judicial que lo involucra con sus hijas.

Este nuevo capítulo mediático refleja la tensión creciente en una disputa donde lo personal, lo familiar y lo mediático se entrelazan con fuerza. La exposición constante en redes sociales, sumada a los conflictos legales en curso, hacen de este enfrentamiento uno de los más intensos del año en el espectáculo argentino.