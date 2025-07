Yuyito González confirmó que iniciará acciones legales contra Fátima Florez

La tensión entre Amalia "Yuyito" González y Fátima Florez, ambas vinculadas sentimentalmente con el presidente Javier Milei, alcanzó un nuevo nivel. La conductora de televisión anunció públicamente que iniciará acciones legales contra la humorista, cansada de las declaraciones que considera "injuriosas" y ofensivas hacia su persona.

“Llega un momento en el que le tengo que poner un punto final”, aseguró Yuyito en una entrevista televisiva, en alusión directa a Fátima Florez, a quien acusa de haberla injuriado públicamente desde noviembre de 2023. “No puedo contestar groserías. Soy una señora, tengo una familia. No puedo rebajarme a responder cosas de esa naturaleza”, afirmó, marcando distancia del escándalo mediático.

El conflicto se desató luego de que Fátima hiciera polémicas declaraciones en el programa Secretos Verdaderos (América), conducido por Luis Ventura. Allí, la humorista no solo confirmó que mantiene contacto con el presidente Milei, sino que, además, lanzó una frase filosa que encendió la controversia: “A mí me parece que esta señora (por Yuyito) lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio”.

Ante esa afirmación, Yuyito decidió accionar legalmente: "Tengo abogados que están siguiendo estas declaraciones y consideran que, con el tema de las injurias, hay que poner un freno de manera seria, porque ya no da para más", explicó. Además, sostuvo que no le corresponde dar explicaciones públicas sobre su vínculo con el mandatario: “Habría quien sí podría darlas, pero yo no me voy a hacer cargo”.

Por su parte, Fátima Florez, consultada sobre la posibilidad de cruzarse con Yuyito en algún evento, respondió con indiferencia: “¿Qué me importa? A mí me resbala. Yo ando con la frente en alto, ni me molesta nadie”.

También negó tener un vínculo personal con González: “No nos conocemos, nunca nos cruzamos. Sé que me ha nombrado últimamente, incluso mencionando a mi madre y a mi familia, y no en los mejores términos. Pero yo no tengo nada para decir”.

Con este escenario, la “guerra de exnovias” del presidente Milei parece haber entrado en una etapa judicial. Mientras Fátima sostiene que goza de su soltería y no descarta nuevos encuentros con el mandatario, Yuyito prefiere dar por terminadas las especulaciones y acudir a los tribunales para cerrar, al menos desde lo legal, un capítulo que promete seguir dando qué hablar.