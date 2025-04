Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei

Este lunes por la mañana, Amalia “Yuyito” González sorprendió a su audiencia al confirmar en vivo su separación del presidente Javier Milei. Lo hizo al inicio de su programa Empezar el Día, que conduce por Ciudad Magazine, con un mensaje directo a cámara y sin rodeos.

“Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Fue una decisión de ambos. Estamos bien, no hubo conflicto, simplemente llegó el momento de cerrar esta etapa con madurez y respeto”, expresó la conductora ante las cámaras. Con tono sereno, dejó en claro que no brindará más detalles sobre el tema: “Entiendo el revuelo, pero les pido que respeten mi decisión de no profundizar”.

Fiel a su estilo, Yuyito explicó por qué eligió comunicar el final de la relación de forma pública: “Así como compartí lo lindo durante estos meses, sentí que también era justo comunicar este cierre. Fue una relación hermosísima. Estoy muy agradecida por lo que fue y también por lo que viene”. Cerró el tema con una frase contundente: “No tengo más para decir que esto, que es lo más importante”.

La relación entre González y el mandatario argentino había comenzado meses atrás y se confirmó públicamente en agosto de 2024, luego de algunas apariciones juntos, entre ellas su asistencia al acto oficial en el Palacio Libertad (ex CCK) durante la presentación de la Ley de Juicio por Jurados. En aquel entonces, Yuyito declaró con una sonrisa: “Estoy de novia. Feliz. Hace mucho que no usaba esa palabra. Es lindo volver a amar”.

Durante esas primeras entrevistas, González habló del vínculo con naturalidad y destacó la importancia del amor sano y del diálogo: “Charlábamos mucho. Teníamos conversaciones profundas. No se llega a una relación si no hay diálogo”. También señaló su admiración por la energía del presidente: “Nunca lo vi bajoneado. Siempre está con esa energía que muestra en público. No hay doble cara”.

Hoy, a menos de un año de aquel inicio, la historia llega a su fin. Yuyito eligió despedirse de ese capítulo con gratitud y sin dramatismo, evitando el lugar común del escándalo mediático. La conductora se enfocó en transmitir un mensaje de respeto mutuo y cierre en buenos términos.