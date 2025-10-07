Zoe Bogach: escándalos y chats íntimos en las redes sociales

La polémica entre la ex Gran Hermano Zoe Bogach y su expareja, Manuel Ibero, sumó un nuevo episodio luego de que él filtrara chats privados y publicara un comunicado para defender su imagen tras las declaraciones de la modelo en una entrevista con Martín Cirio (La Faraona).

En la nota, Bogach había sido tajante: “Me da asco, me da rechazo este tipo. Ya no quiero saber más nada”. Según Ibero, esas palabras contrastan con mensajes posteriores en los que ella habría intentado retomar el contacto. El joven difundió capturas para respaldar su versión y expresó: “Me escrachaste con todo el país y dijiste que tengo enfermedades. ¿Y ahora querés eso?”.

En su descargo, Ibero sostuvo que hizo públicas las conversaciones “como último recurso para proteger su imagen” y admitió haber sido infiel, aunque pidió separar ese error del hostigamiento que dice haber sufrido. “Intenté cerrar el ciclo en buenos términos, pero solo recibí ataques destinados a dañar mi imagen”, concluyó.

El conflicto, cada vez más mediático, sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo argentino.