La confesión de Abel Pintos en San Juan

Abel Pintos deleitó a los fans que esperaron su presentación desde temprano en el Escenario San Juan. En la previa brindó una conferencia de prensa muy amena, donde afirmó que solo quiere cantar. "El sencillo del nuevo disco que sale en mayo marca una etapa en mi vida que seguramente se verá reflejada", destacó.

Además, confesó que nunca escribe canciones de lo que le pasa literalmente, pero sí refleja sus etapas de vida en la música. "He subido muchas veces a este escenario pero sigo teniendo la sensación de no saber qué va a pasar, tener 25 años de experiencia en la música y aún sentir que tengo por aprender me hace disfrutar", concluyó.

En el escenario, el artista se llevó todos los aplausos del público que se apostó para cantar a pleno sus éxitos. Con "El adivino" abrió el show, mientras que no tardó en agarrar la guitarra para dar curso a "Aquí te espero". Sus fans, con carteles y celulares en alto no dejaron de cantar junto al reconocido compositor argentino.

La Barra, a todo ritmo

La agrupación musical de cuarteto trajo el color y el ritmo al escenario del Sol. Más de 20 mil personas disfrutaron de los artistas locales y terminaron la noche bailando al ritmo de La Barra. Previo al show de la banda cordobesa, pasó y por este escenario el grupo Valores al Rescate, integrado por pacientes de la Fundación Abril, quienes le dieron color al inicio de la noche.

Así, un grupo de chicos de todas las edades realizaron un show con un mensaje de inclusión que resaltó los valores de cada participante. Luego, la Banda de Música de la Policía de San Juan realizó su presentación y cerró el show con una propuesta de matrimonio entre dos integrantes de la agrupación.