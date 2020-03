Wow!!! WOS!!!

Incontenible desde mis estructuras musicales, esto es otra cosa.

Mis entendederas deben ampliar sus límites para poder armonizar lo que sentí.

El freestyle de wos, es para mis estructuras y necesidad de encasillar, un payador hippie buena onda lanzado a encrucijadas juglares anarcas y despóticas en métricas musicales de una Pc.

Si soy un ridículo.

Me emocionó, lo dice mi piel ....listo, final, genial.

Se cuestionó... dice mi razón. Suena insatisfecho y listo para provocarse. Eso me encanta.

Se equivocó, dice mi verdad vejez, y lo indulto para adentro, ....ya podrá comprender.

Es WOS, no lo entiendo mucho, pero me hizo vibrar mucho.

Eso hacen los artistas.

WOS es un gran artista, eso me transmitió.

Se le corta parte del sonido y se sobrepone, también las pantallas y se impone ante la multitud improvisando y dice: “esperamos que la rima brille como tu lingote, si el sonido está mal, gritamos mas fuerte (perro) ...me hago escuchar igual”

Un Pibe con veintipico de años es inconformista, cuestionador, (MELÓN VINO) tiene demasiadas almohadas de hotel y pocas en su casa que con humanidad extraña.

En su cuarto actual a domicilio, donde vive, anoche entramos como 3 generaciones distintas (ver vídeo) para compartir el espacio. Nos hicimos lugar, nos reconocimos, y la pasamos muy bien, niños, jóvenes, veteranos (ver fotos) el CANGURO estuvo muy bien se le dió por patear al cielo y desató la lluvia en el medio de la Fiesta Nacional del Sol, irreal, único, hermoso momento.

Estamos en San Juan Juntos. Mis hijos, otros muchos hijos de todos, y WOS.

Excelente.

WOS sigue rimando·improvisando y despotrica contra la megaminería con su micrófono y retorno a cobre y batería, Imposibles si no hubiera minería.

Su canción PURPURA dice: “Me gusta contar lo que siento realmente, Así en 10 años sabré lo que pensaba a los 20”, pienso que por ahí se arrepiente como Gaston Pauls y mientras el se espera, aquí la gente real con trabajo real, vivimos mas allá de la sensibilidad artística y anoche hicimos una fiesta para esperarlo y para afirmar nuestro destino.

Anoche un pueblo muy minero estuvo en su cuarto, lo fue a escuchar y lo aplaudió.

Wow!!! WOS!!!

Espero que vuelvas pronto, que podamos contratarte, que sigamos insatisfechos queriendo ser mejor, aprendiendo y respetando diferencias.