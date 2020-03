El papá de la embajadora de Caucete, furioso tras la votación en la FNS

El sábado pasado, en lo que fue la última noche de la Fiesta Nacional del Sol, un error humano terminó generando confusión en la elección de la embajadora. Por esto, en horas del mediodía, la Escribana Mayor de Gobierno, Nélida del Carmen Gómez, recibió a la representante de Caucete, junto a un equipo de abogados municipales y familiares de la candidata.

Si bien Canal 13 intentó comunicarse con ella para obtener detalles y disipar dudas, la funcionaria optó por guardar silencio.

Juan Ahumada, papá de la embajadora de Caucete Luciana Ahumada, habló con los medios sobre este error que generó una gran confusión y puso en duda la elección de las representantes.

"Logré que me mostraran votos de San Martín y vi que en un solo fajito de votos había votado la misma persona con el mismo número de documento. Lo tengo filmado. Si eso no es una irregularidad, no se", comentó el papá. Y agregó que la misma persona había votado en las urnas destinadas a los municipios.

Tras el confuso episodio, el papá de la chica, señaló que la escribana "se defiende a muerte".

"Moral o éticamente no estaría bien que vote con número de documento y su nombre varias veces. Sino yo hago imprimir 10 mil votos y le pongo mi nombre y mi documento, total no esta estipulado que no se puede hacer", sostuvo.

El hombre, aseguró que por este caso van a presentar demandas judiciales.

Quien salió a pedir disculpas por el error, fue el conductor de la Fiesta Nacional del Sol, Gustavo Toledano.

"Cometí una involuntaria falta de interpretación del cartón que me entregó una asistente de la escribana mayor de gobierno al considerar que los números impresos en rojos correspondían a posiciones, cuando en realidad eran cantidad de votos que se sumaban para cada candidata", explicó el animador.

Y continuó: "Por eso manifesté que el 1° lugar era para Caucete y el 2° para Chimbas (debajo de cada número decía el departamento y el nombre de la candidata) cuando en realidad era a la inversa. Esta situación que de ningún modo altera el resultado final ni la posición de las embajadoras 1° y 2° electas , seguramente a causado dolor y angustia entre quienes disputaban el empate ,en sus familias y vecinos de los departamentos involucrados".

"QUIERO QUE SEPAN QUE LAMENTO PROFUNDAMENTE ESTE ERROR Y PIDO DISCULPAS POR ELLO convencido que es propio de un hombre de bien hacerlo", escribió el conductor.