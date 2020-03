La protagonista de la Fiesta del Sol, no pudo contener la emoción en Canal 13

Este viernes, Amaia Balmaceda Soler, visitó el estudio de Banda Ancha en Canal 13 y contó detalles sobre su participación en el Espectáculo Final de la Fiesta Nacional del Sol. Su papel, fue interpretar a Tere, la protagonista de Evolución.

La nena, contó que nació en España y se vino a San Juan junto a su familia, cuando tenía 3 años. “Vine en 2011 por eso tengo más acento sanjuanino que de España”, comentó.

“Ahora está mi abuela de España que se queda para mi cumple. He intentado que si no se me pegue el acento porque me da vergüenza hablar así en la calle. Mi mamá es española. Tiene una mezcla, tiene el acento español pero tiene las palabras incorporadas, es una mezcla media extraña”, dijo la pequeña.

Amaia, confesó que extraña a su familia de España. Pero lo que no sabía, es que estaba a punto de llevarse una gran sorpresa, preparada por Canal 13.

A través de un video, los familiares de la nena le mandaron mensajes y saludos desde su tierra natal. Su abuelo, sus primos, sus tíos, y familiares le contaron que vieron el espectáculo y la felicitaron por la interpretación de su personaje, Tere.

Tras ver el video, Amaia se mostró muy emocionada por la sorpresa y aseguró que le gustó mucho. Agradeció el cariño de sus seres queridos.