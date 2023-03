Impactante show de la cuyanía en el escenario mayor de la FNS

Este martes volvió la Fiesta Nacional del Sol después de dos años y lo hizo de mano de la música tradicional cuyana. Más de 60 artistas locales fueron pasando uno tras otros cantando los temas más representativos de nuestra región coridillerana. Los artistas locales no estuvieron solos, porque lo acompañaron Juan Carlos Baglieto, Lito Vitale y Sandra Mihanovich.

El show duró poco más de una hora y tuvo la participación de los siguientes músicos sanjuaninos: Abelino Cantos, Yanina Carrizo, Raúl Rizo, Carlota de Belaustegui, Vivencias de Cuyo, El Chango Huaqueño, El Dúo Díaz Heredia, Paola Hascher, Los Videla, Claudio Rojas, Jonatan Vera Trio, Giselle Aldeco, Los Gajos de Pinono, María Julia Sánchez, Ernesto Villavicencio, Gustavo Troncoso y Luciano Gutiérrez. Además de la participación de Pascual Recabarren y los bailarines, Carlos Illanes, Cecilia Soler, Lorena Gelusini, Pamela Ordenes, Nerina Quiroga, Martin González, Rodrigo Castro y Hugo Pujado. Todo bajo la dirección de Rolando Garcia Gomez y Lito Vitale.

Aunque en gran parte del show la lluvia fue protagonista, la gente no dejó sus lugares y ovacionó cada una de las canciones del repertorio. Es la primera vez que la organización de la FNS apostó a la música local para el escenario principal como un show principal y no solo de teloneros. Ya la primera vez que se puso en escena este mismo espectáculo para celebrar la gala del 9 de julio de 2022, tuvo gran aceptación por eso se decidió que se volviera a realizar este martes. Otro detalle no menor que fue el espactáculo con el que la TV Pública dio el inicio de las transmisiones en vivo desde nuestra provincia para mostrar la FNS.