En la FNS: el mensaje de dos pequeños luchadores que superaron el cáncer

En la tercera noche de la Fiesta del Sol se llevó a cabo una suelta de globos en el marco de la búsqueda de concientización del cáncer infantil. Allí también estuvieron presentes pequeños guerreros que le ganaron a sus enfermedades, pero ellos puntualizaron en el móvil de Canal 13 sobre la importancia de la información y donación.

Ellos son Roman y Daniela quienes se sumaron a la suelta de globos que propuso el ministerio de Salud. Roman comentó que estuvo presente en este momento de la fiesta con el objetivo de ayudar en dar a conocer la lucha que ellos llevan. ' Es importante concientizar que esta enfermedad es en serio y que no es un juego. También nos gustaría a todos nosotros que más personas se agreguen a la donación de médula y la de sangre, porque hay muchos pacientes que sus propios padres no les pueden donar nada' confesó Roman.

A la vez, el joven guerrero señaló 'yo no estaba enterado nada de esto hasta que me tocó vivirlo a mí y me gustaría que todas las personas sean conscientes y que de una manera que se informen para que no les toque vivir esto que es tan difícil'. En la misma línea sentención 'nosotros hemos podido salir gracias al apoyo de los doctores, de nuestra familia y de los amigos'.

Por su lado, Daniela detalló 'Ha sido un proceso muy largo y difícil pero hay que saberlo llevar'. Luego expresó 'a veces se complica pero igual hay que seguir para adelante y no caer para poder salir y para poder estar fuerte'. Otro de los puntos que ella aludió fue que 'lo importante fue mi familia que me apoyó en todo momento, al igual que mis amigos'.