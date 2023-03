No va más: se agotaron las entradas para la noche del viernes en la FNS

Este viernes en la mañana desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia informaron que se agotaron las entradas para acceder al Complejo Ferial Costanera durante la noche del viernes. En esta noche actuarán Lali, María Becerra y Damián Córdoba.

Quien no posea tickets para ingresar no podrá hacerlos porque no habrá ventas en boleterías como venía ocurriendo noches anteriores. Sin embargo en la calle principal junto al predio se pondrá en escena el Carrusel del Sol con acceso libre y gratuito.

La cantidad de público fue creciendo a medida que pasaron los días desde la inauguración del martes en la FNS. El primer día hubo unas 80 mil personas, el miércoles 120 mil y el jueves 140 mil. Según la organización son cifras oficiales récord.