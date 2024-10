El móvil de Canal 13 conversó con Jahnavi Iacopino, la emprendedora que representará a Iglesia en la Fiesta Nacional del Sol 2024 (FNS). La joven contó que hace años cuenta con un taller en donde trabaja con cerámica ancestral inspirada en los atardeceres cordilleranos.

La iglesiana trabaja modelando barro en su taller, produciendo así productos como vajillas artesanales con diseño de autor. Además, la joven da cursos de cerámica ancestral a la comunidad.

'Fue muy emocionante cuando recibí este conocimiento. Cuando me encontré con esta oportunidad. Yo hoy en día vivo 100% de origen de barro, por lo que me sentí muy identificada con la propuesta que se ha hecho desde la FNS 2024. Es algo a lo que le pongo muchas ganas, por lo que estoy agradecida de haber podido salir reconocida en mi departamento y poder no solo estar representado el lugar donde vivo, sino también este oficio ancestral, como lo es la cerámica', expresó emocionado.

Jahnavi aseguró que el trabajar de forma independiente le trae muy buenas recompensas, por lo que se siente muy feliz. 'No quiero decir que se trata de un trabajo sacrificado, sino que requiere de un trabajo diario y constante, en donde tenes periodos altos y bajos, pero siempre podré decirles que el trabajo propio trae grandes recompensas, grandes satisfacciones porque uno es dueña de sus tiempos, de su vida, de poder hacer algo que te gusta', expresó la emprendedora iglesiana.