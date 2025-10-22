A casi cinco años del escándalo judicial que tuvo como protagonistas a Eduardo Cáceres y Gimena Martinazzo, la causa vuelve a reavivarse. La abogada Paola Miers confirmó que apeló el procesamiento en su contra por falso testimonio, luego de que el juez Guillermo Adárvez la considerara responsable de haber mentido en su declaración durante la investigación original.

El magistrado de la Unidad Conclusiva de Causas dictó el procesamiento sin prisión preventiva y dispuso un embargo por un millón de pesos sobre los bienes de Miers. Según el fallo, la profesional habría “faltado a la verdad” cuando declaró que desconocía los motivos por los cuales Cáceres la había ofrecido como testigo, pese a que una serie de mensajes entre ambos demostraría lo contrario.

La resolución judicial también destacó una pericia de geolocalización que situó a la abogada en el domicilio de Martinazzo en tres oportunidades, lo que contradice su testimonio. Esa evidencia fue clave para el juez, que entendió que Miers conocía el contexto de la denuncia y habría actuado en perjuicio de la administración de justicia.

En diálogo con este medio, Paola Miers se defendió con dureza: “Es un papelón jurídico. Por tres mensajes de texto te meten en una causa. No debió haber continuado, se está utilizando el sistema judicial con fines políticos”. Además, aseguró que apelará “del principio hasta el fin” y criticó la actuación del tribunal.

“¿Dónde está la Justicia? Es vergonzoso, no te pueden acusar de cualquier cosa”, expresó la abogada, quien también cuestionó la forma en que se incorporaron las pruebas al expediente. “Vos no podés aportar una comunicación privada sin autorización. Hay mucha prueba irregular. Se ha hecho un acta con un número de teléfono que no era el de él, y luego la modificaron con otra acta. Eso no se puede hacer”, denunció.

Miers, que asegura haber sufrido violencia en redes sociales desde que el caso tomó estado público, sostuvo que la situación le generó un profundo daño personal. “Esto me ha generado daño a mí, no a él. Me han violentado por todos lados. Esto es una persecución psicopática”, afirmó.

También apuntó directamente contra Cáceres: “Quiero que quede claro que yo no fui testigo. Él ha salido por todos los medios, y ahora me toca a mí hablar”.

La historia se remonta a noviembre de 2020, cuando Gimena Martinazzo, entonces vicepresidenta del PRO en San Juan, denunció a Eduardo Cáceres por violencia de género. Sin embargo, tras una investigación plagada de inconsistencias, la Justicia sobreseyó al exdiputado, al determinar que las lesiones de Martinazzo eran compatibles con un tratamiento estético realizado en la clínica de Miers.

Tras su sobreseimiento, Cáceres inició dos acciones judiciales: una demanda civil contra Martinazzo y otra penal contra Miers. Esta última derivó en el procesamiento de la abogada, que ahora buscará revertir la medida.

“Yo tengo convicción de que algo pasó. Con lo que viví, sé que esto no es normal. Es ridículo lo que están haciendo conmigo”, cerró Miers, convencida de que su caso “marca un precedente peligroso” en el uso político del sistema judicial.