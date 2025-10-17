El clima en el barrio Valle Grande, se volvió sumamente tenso en las últimas horas. Poco después del crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado días atrás, se registraron pintadas amenazantes en la vivienda donde residían algunos de los detenidos. En las paredes del cierre perimetral del inmueble aparecieron frases como “Asesino HDP” y “Asesino”.

Según confirmaron fuentes policiales, los ocupantes de esa vivienda ya se habían retirado del lugar debido a los conflictos que se generaron tras el crimen. Sin embargo, la tensión persiste y se han producido enfrentamientos entre familias, lo que obligó a reforzar la presencia policial en la zona para evitar nuevos incidentes.

Cabe destacar que esto ocurrió a horas de que se lleve a cabo la audiencia de formalización contra los seis detenidos por el asesinato. La misma comenzará a las 13:00 cuando se sienten frente al juez Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo.

En ese contexto vale recordar que todavía hay una persona que está prófuga. El mismo también habría participado de la balacera que termino derivando en el fallecimiento del pequeño Emir.