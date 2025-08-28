La trágica escena descubierta en una vivienda de San Juan, donde un hombre fue hallado muerto y su cuerpo aparentemente devorado por una jauría, sigue siendo materia de investigación. El fiscal Francisco Micheltorena, a cargo de la causa, detalló cómo describieron los vecinos al difunto.

De acuerdo con lo que surgió de las entrevistas en el vecindario, el hombre apodado como “El Cafetero” llevaba un estilo de vida muy aislado. “No se relacionaba con nadie, no recibía visitas ni siquiera de familiares, principalmente por los perros que tenía en su hogar”, describió Micheltorena. Los vecinos indicaron que la última vez que lo vieron con vida fue hace un mes y medio o dos meses.

El fiscal remarcó que la escena era de difícil acceso: la casa estaba rodeada de basura y maleza, y los animales eran dominantes, lo que impedía que alguien pudiera ingresar. “Los perros eran alfa, no dejaban entrar a nadie. Fue dificultoso ingresar y necesitábamos personal especializado para calmarlos”, contó.

La investigación contempla diferentes hipótesis, incluyendo la posibilidad de un homicidio. Sin embargo, algunos indicios en la escena apuntan a que nadie externo pudo haber entrado al lugar sin ser atacado por los perros. El hombre, que trabajaba como cartonero, mantenía escaso contacto con su familia, salvo con una hermana en Buenos Aires con la que dialogaba de manera esporádica.

“Partimos de la hipótesis más gravosa, la del homicidio, pero hay elementos que la desalientan. El cuerpo está muy deteriorado, son solo huesos, pero vamos a agotar todas las instancias periciales”, concluyó el fiscal.