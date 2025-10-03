La investigación por el caso del policía baleado por un adolescente en Rawson avanza bajo estrictas medidas judiciales. La jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de Niñas y Adolescencia, brindó precisiones sobre cómo se desarrolla la causa mencionando que se están centrando en entrevistar a más testigos y en recabar imágenes de cámaras de seguridad

La magistrada explicó que se están llevando adelante distintas medidas para reconstruir lo ocurrido: “Estamos buscando en las cámaras de la zona y con testigos alguna información más”, detalló en dialogo con Diario Huarpe. Estas diligencias son clave para establecer con exactitud la mecánica del ataque contra el uniformado Gabriel Riveros.

En cuanto a la situación procesal del imputado, Camus aclaró que el hecho de que el adolescente se haya presentado de manera espontánea ante la Justicia no modifica los cargos en su contra, aunque valoró la actitud como un signo de acompañamiento familiar al proceso judicial.

Por protocolo, el joven fue trasladado al Instituto de Menores Nazario Benavidez, la única institución habilitada en la provincia para alojar a menores varones acusados de delitos de extrema gravedad.

La jueza subrayó que, pese al hermetismo que impone el procedimiento, la investigación continúa con intensidad para reunir todas las pruebas necesarias y avanzar en el expediente.