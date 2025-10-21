Este martes al mediodía se leyó el veredicto en el histórico juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, ocurrida en 2004. La jueza Eliana Rattá, acompañada por Gretel Diamante y María Carolina Pereira, anunció la absolución de los diez imputados en la causa, luego de más de 20 años de investigación, tres años de audiencias y más de 200 testigos.

Los absueltos fueron Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro Del Castillo, Roberto Mario León, Alberto Vicente Flores, Juan Marcelo Cachi, Aurora Isabel Ahumada, Miguel Francisco González, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso y Sebastián Cortez Páez.

Al finalizar la lectura, Mariana Tellechea, hija del ingeniero desaparecido, expresó su profundo malestar con la decisión judicial. “El tribunal no está a la altura de los hechos, no conoce la causa. Si realmente la conocieran, podrían haber desplegado otro juicio”, sostuvo.

La mujer criticó que en la sentencia “no hay ni una palabra de las pruebas de nuestros abogados” y consideró que “es la repetición del discurso de los defensores”.

“Mi papá no está hace 21 años. Hablar de que hay que seguir buscándolo es absurdo. La desaparición está comprobada”, afirmó con firmeza, señalando además que “si mi papá está vivo, que me lo traigan, se lo voy a agradecer”.

Sobre el accionar de las magistradas, Mariana apuntó: “Las juezas de San Luis vinieron a muy pocas audiencias y creemos que no comprendieron la causa”.

Durante la lectura del fallo, el tribunal reconoció que no existen pruebas para determinar una desaparición forzada, pero sí consideró probado que Raúl Tellechea está desaparecido, al no haber mantenido contacto con su familia ni allegados en dos décadas. “La falta de contacto alguno entre Raúl Tellechea con su familia nos permite afirmar sin lugar a duda su desaparición. La búsqueda debe continuar hasta que se determine con certeza su paradero”, señalaron las juezas.