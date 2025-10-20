“Entré en pánico y empecé a huir”: la declaración del último sospechoso por el crimen de Emir

Este lunes en horas de la mañana se presentó ante la Fiscalía Gabriel Orostizaga, el último de los ocho detenidos por el crimen de Emir Barboza, el nene de 7 años que fue baleado en el interior del barrio Valle Grande. Los seis sospechosos restantes se presentaron el pasado viernes ante la Justicia, debido a que Orostizaga continuaba prófugo y se presentó el viernes en horas del mediodía.

Tras la presentación formal, el joven aceptó su derecho a declarar y expresó que no estaba dentro de la gresca, sino que trabaja desde su hogar vendiendo zapatillas. “Entré en pánico y empecé a huir”, fue una de las declaraciones que realizó.

La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva a cumplir el el Servicio Penitenciario Provincial para el octavo acusado por el crimen del niño, al igual que los otros seis sospechosos. La jueza, a su vez, decidió que le periodo de investigación para esta causa será de un año.

Orostizaga, de 26 años de edad, explicó ante la Fiscalía que él vende zapatillas en su casa y no tenía nada que ver con la balacera, sino que, cuando escuchó los disparos, entró en pánico y huyó. Además, mencionó que él comparte domicilio con la vivienda donde sucedieron los hechos, pero vive en una ampliación que él mismo realizó en el fondo de la casa.

“Sentí que largaban piedras afuera y mi esposa me dijo que no salga para no meterme en problemas. Me empezaron a golpear la puerta, a insultar. Escuchaba que decían ‘lo matemos’. Yo soy una persona ajena al problema, soy una persona de bien y tengo un trabajo estable. Entré en pánico y empecé a huir. Lo único que quería era salir de ahí por si me agarraba un disparo”, dijo Orostizaga.