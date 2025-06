Este miércoles, la jueza Flavia Allende decidió no homologar el juicio abreviado propuesto para Vanesa Carrascosa Font, la mujer imputada por homicidio culposo doblemente agravado tras atropellar y matar a Jairo Malla, un joven motociclista de Rawson. La decisión representa un respiro y un paso más en la lucha por justicia que encabeza su madre, Alejandra.

"Es una batalla ganada, pero la guerra no termina acá", expresó Alejandra visiblemente conmocionada tras la audiencia. La jueza fundamentó su decisión en la complejidad del caso y en la necesidad de resguardar los derechos de la víctima y de la sociedad sanjuanina. Además, prorrogó por tres meses más la investigación penal preparatoria y extendió la inhabilitación para conducir a la imputada hasta que haya sentencia.

El hecho ocurrió el 11 de febrero pasado, en la intersección de Avenida España y calle Superiora. Según un peritaje solicitado por la defensa de la familia y avalado por la fiscalía, Vanesa Carrascosa Font circulaba a 98,75 kilómetros por hora, una velocidad significativamente superior a la permitida. “No fue un simple accidente vial, hubo dos agravantes graves: el uso indebido del vehículo y el exceso de velocidad. Lo destrozó”, sostuvo Alejandra.

La madre del joven también cuestionó la actitud de la defensa de la imputada. "Cada uno hace sus cosas para su conveniencia, pero hay que ser más coherente y tener un poco de empatía por la comunidad", dijo al referirse al pedido de la parte acusada para que Carrascosa pueda seguir manejando mientras se define su situación judicial.

Alejandra, quien forma parte de la Asociación Familias de Dolor y de Esperanza, remarcó la importancia de que los familiares no se queden callados y busquen información para afrontar el proceso judicial. “Muchas veces no se puede, el dolor es demasiado fuerte, no se tiene ni fuerza para venir a tribunales. Pero hay algo para hacer. A veces no lo sabemos, pero se puede pelear. Con la ayuda de Dios, yo estoy de pie”, manifestó.

A pesar de no haber contado con la presencia de la imputada ni de su abogado en la audiencia, la madre valoró la decisión de la jueza Allende como un mensaje claro de que la Justicia puede escuchar: "La señora jueza dijo que esto debía ser público, y tuvo en cuenta los derechos de mi hijo y de la sociedad. Yo no hago esto solo por Jairo, lo hago por muchas mamás que no pudieron estar acá".