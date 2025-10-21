Este lunes 21 de octubre se conocerá finalmente la sentencia en el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, ocurrida en 2004, un caso que lleva más de dos décadas de investigación y cuya resolución es esperada por toda la sociedad sanjuanina. Horas antes del veredicto, el tribunal otorgó la palabra a los imputados para que pudieran expresar sus últimas declaraciones.

Uno de ellos fue Miguel Alejandro Del Castillo, señalado como coautor de la desaparición y quien en su momento denunció a Tellechea por presunta estafa. En un extenso testimonio ante las juezas, el imputado se refirió al proceso judicial como “un tortuoso y espinoso camino” y afirmó que jamás imaginó “lo difícil que sería soportar acusaciones y señalamientos públicos de algo que ni yo ni ninguno de los procesados hizo o fue responsable”.

El imputado sostuvo que las consecuencias de haber actuado, según él, de manera correcta en aquel momento fueron profundas: “Nunca dimensionamos que hacer lo correcto en el 2004 nos traería consecuencias laborales, familiares, económicas y de salud. Fue tanto que nos dejó perplejos y sin posibilidad de reacción ante una sociedad que solo veía una cara de la faceta”.

Del Castillo aseguró sentirse víctima de “una confabulación familiar para desacreditar lo que quedó acreditado en la Justicia a favor nuestro” y reafirmó su “fortaleza inclaudicable y fe en Dios” para llegar hasta esta instancia del juicio.

“Sostengo firmemente mi inocencia, fundada en la certeza de haber hecho lo correcto. A cargo de la presidencia de la Mutual tenía el deber de denunciar cualquier irregularidad en el manejo de los fondos”, señaló. “Denunciar el delito nos convirtió en victimarios, en los culpables, en los responsables de algo inaudito”, agregó.

Finalmente, el acusado remarcó su trayectoria personal y profesional para sostener su versión: “Soy un hombre de bien, con familia, con años en la docencia en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, trabajo hace 34 años en la UNSJ y jamás tuve problemas con nadie. Me acusaron de algo que jamás hice. Confío plenamente en la Justicia; solo la verdad nos hará libres”, concluyó.