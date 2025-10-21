Tras conocerse la sentencia absolutoria en el histórico juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, tres de los imputados dialogaron con el móvil de Canal 13 San Juan y expresaron su alivio luego de más de dos décadas bajo sospecha. Los exintegrantes de la Mutual de la UNSJ y exefectivos policiales coincidieron en que el fallo “hizo justicia” y señalaron que el proceso judicial les dejó años de sufrimiento personal y familiar.

Luis Ángel Alonso, exmiembro de la Mutual, aseguró que esperaba este resultado: “Llegamos al final como corresponde, esperaba este resultado, por supuesto. Hubo un acoso permanente de esa familia. Siempre he estado tranquilo para todo, es mi forma de ser. Raúl ha sido amigo mío, lo conozco desde 1982. Hemos vivido momentos muy buenos y decidió irse, fue una decisión de él. Debe estar vivo por ahí, siempre ha tenido amistades que lo pueden haber cobijado.”

Por su parte, Roberto Mario León, el efectivo que en su momento recibió la denuncia contra Tellechea de parte de José Moyano (expresidente de la Mutual de la UNSJ), sostuvo que el proceso judicial fue una carga injusta para todos los acusados.

“Son muchos años que nos ha tocado llevar una mochila de forma injusta. Quedó demostrada la injusticia que nos ha tocado vivir, lo que hemos sufrido como familia, pero ya está. La emoción y la impotencia que uno tiene después de tantos años es enorme. Finalmente tenemos justicia.”

León también defendió su accionar como funcionario policial: “Siempre estuve seguro de mi actuación, todo lo que hice fue con directivas del juez. No entendía por qué estaba sentado en el debate, pero ya está, gracias a Dios se hizo justicia.”

En la misma línea se manifestó Alberto Vicente “Lali” Flores, ex policía y uno de los coacusados en el expediente: “Se hizo justicia. Gracias a los medios por transmitirle a toda la comunidad la inocencia nuestra. No teníamos nada que ver, los jueces hicieron lo que debían hacer. Me han acusado de tantas cosas en las que nunca tuve nada que ver. No sé cuáles fueron los motivos de la desaparición. Han sido muchos años difíciles, me enfermó la salud y un montón de cosas.”