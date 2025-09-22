La semana pasada la Escuela Ejército de Los Andes sufrió un total de tres amenazas de bomba, las cuáles habrían sido realizadas por el mismo joven. En ese sentido recientemente se dieron a conocer el audio de estos llamados.

Este lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de formalización por este caso, teniendo presente al sospechoso de 20 años. En ese contexto desde Fiscalía revelaron los audios de los tres llamados que habría realizado este muchacho al 911.

En el primer contacto a Emergencias se escucha la voz de un joven que advierte al efectivo policial que atiende: “Hola he puesto una bomba en la Escuela Ejército de Los Andes y la voy a hacer explotar”.

En el segundo contacto mencionó lo siguiente: “Hay una bomba en la Escuela Ejército de Los Andes, en la Ejército de Los Andes, en la escuela”. Ya en el tercer llamado se pudo escuchar al joven alertar lo siguiente: “He puesto una bomba en la Escuela Ejército de Los Andes, hay una bomba”.

Escuchá los llamados:



