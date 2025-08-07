El hombre detrás de la amenaza de bomba que alteró el show de Lali Espósito en San Juan fue identificado como Juan Carlos Salem, un jubilado de 74 años con pasado en la Infantería de Marina. El ex marino, que vive en La Bebida, Rivadavia, confesó haber realizado el llamado al 911 y permanecerá con prisión domiciliaria hasta la audiencia de formalización de su causa.

Fuentes judiciales indicaron que Salem se mostró arrepentido durante su detención. Incluso habría dicho a los efectivos: "Lo hice de pelotudo, nada más". Ahora, deberá enfrentar un proceso que, por la gravedad de los cargos, podría derivar en una condena de hasta seis años de prisión.

El miércoles, su domicilio fue allanado en un operativo que incluyó el ingreso de efectivos por los techos. La Policía secuestró un arma de fuego, lo que complicó su situación procesal. El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, anticipó que lo imputará por intimidación pública, tenencia ilegal de armas de uso civil y amenazas. Aunque las tres figuras son excarcelables, la suma de sus penas podría dejarlo contra las cuerdas.

No es la primera vez que el apellido Salem aparece en una causa similar. En 2023, un joven de Angaco, Wemer Nair Salem Gasque, fue condenado por una amenaza de bomba contra el Centro Cívico. Sin embargo, las autoridades descartaron cualquier vínculo familiar entre ambos.

La audiencia de formalización está prevista para este viernes, cuando Salem sea trasladado a Tribunales bajo custodia y se presente ante la jueza de Garantías Irene Mabel Moya. Allí, el Ministerio Público le atribuirá formalmente los tres delitos mencionados.

De acuerdo con la investigación, el ex marino reconoció que hizo el llamado minutos antes de que comience el recital en el estadio Aldo Cantoni y luego destruyó el chip del teléfono para evitar ser rastreado. Sin embargo, la tecnología utilizada por los peritos permitió identificarlo.

La investigación determinó que Salem cumplió con el Servicio Militar Obligatorio en 1970 y luego tuvo un breve paso por la Marina, del que se retiró pocos meses después. Años más tarde se desempeñó como operador de maquinaria pesada en el sector minero, hasta retirarse de la actividad laboral.